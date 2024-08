Volantino Unieuro fino al 13 agosto: con il vero fuoritutto fare acquisti conviene davvero!

Fuoritutto per Galaxy S24 a 849€, e per i nuovi Realme 12 a 299€, Realme C63 a 179€ e OPPO Reno 12 Series. Sempre per quanto riguarda gli smartphone, rate a tasso zero (con primo pagamento a novembre 2024) per i nuovissimi Galaxy Z Flip6 e Z Fold6. Piccolo promemoria: con UniUpgrade potrete valutare il vostro smartphone, tablet o wearable e ricevere subito un buono acquisto (valido anche su dispositivi Apple). Fuoritutto anche per portatili, monitor e tablet. Ma non è finita qui, fino al 40% di sconto su tutte le sedie gaming (spesa minima 149€), fino al 30% di sconto sulle cucine (spesa minima 199€), fino al 15% su bici e monopattini (spesa minima 249€) e fino al 20% di sconto su accessori foto (con un minimo di spesa di 14€).

In negozio vi aspetta anche il 20% di sconto su speaker e il 30% su una selezione di casalinghi. Fuoritutto anche per piccoli e grandi elettrodomestici, più qualche TV QLED. Soffermiamoci un attimo sulla modalità di pagamento 20 x 23: vi basterà dividere il prezzo per 20 e pagare in 23 rate!

Potete accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "Il vero fuoritutto" cliccando su questo indirizzo. Vi ricordiamo che sopra c'è un piccolo anticipo di prodotti in sconto.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.