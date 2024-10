Volantino Unieuro al 27 ottobre: cambia il vecchio TV e ottieni subito fino a 500€

Se desiderate cambiare TV, il nuovo volantino Unieuro vi piacerà non poco: dal 14 al 27 ottobre 2024, infatti, sarà attiva una promozione denominata "Cambia il tuo vecchio TV" che non solo prevede un'ampia gamma di TV in offerta, ma mette sul piatto un'iniziativa di ritiro usato davvero interessante, con un bel rimborso fino a 500€. Andiamo subito ad analizzare i prodotti protagonisti dell'iniziativa, seguiti dal volantino completo in galleria.