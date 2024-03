Volantino Unieuro fino al 28 marzo: centinaia di euro di rimborso su TV e smartphone!

Con la promo "Passa al nuovo!" potrete restituire il vostro usato e ricevere fino a 300€ di rimborso per il vostro nuovo TV (con una spesa minima di 349€) e risparmiare fino a 700€ sul vostro nuovo smartphone (occhio alla promo su Samsung Galaxy S22 Ultra). Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode 10 rate mensili a interessi zero. All'interno del volantino troverete anche un interessante "Speciale pulizia" con scope elettriche e robot aspirapolvere dal prezzo conveniente. Qualora i prodotti presenti in questo volantino non dovessero bastarvi, vi suggeriamo anche lo speciale "Xiaomi Week" con smartphone, smartwatch, auricolari e monopattini elettrici dell'azienda dal prezzo conveniente.

