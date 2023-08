Unieuro rinnova il volantino "Il vero fuoritutto" fino al 24 agosto!

Vediamo subito le offerte!

Sconti del 30% per cucine e gradi elettrodomestici anche da incasso (anche per piccoli elettrodomestici con "Speciale Rowenta").

per cucine e gradi elettrodomestici anche da incasso (anche per piccoli elettrodomestici con "Speciale Rowenta"). Cappe e altri prodotti per la cottura dei cibi scontati del 30% (con una spesa minima rispettivamente di 69€ e 49€).

(con una spesa minima rispettivamente di 69€ e 49€). Con una spesa minima di 49€ potrete ricevere il 30% di sconto su prodotti per la cura della persona.

su prodotti per la cura della persona. Sconti fino al 50% su una selezione di casalinghi e articoli regalo (spendendo minimo 29€).

su una selezione di casalinghi e articoli regalo (spendendo minimo 29€). Sconti anche per la mobilità (il 15% su monopattini e bici elettriche con una spesa minima di 199€).

TV e soundbar in sconto del 20% (spendendo almeno 999€ e 199€).

(spendendo almeno 999€ e 199€). Sconti del 30% per accessori a marchio HP e Microsoft, più qualche sedia gaming scontata del 40%.

Inoltre, troverete tanti portatili in offerta (qualora non dovessero bastarvi quelli presenti in questo volantino vi suggeriamo "Speciale Acer" e "Speciale Chromebook"), più qualche smartphone dal prezzo conveniente (a tal proposito date un'occhiata anche a "Speciale Brondi").

Per accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "Il vero fuoritutto continua" vi basterà cliccare su questo indirizzo.

