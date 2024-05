Volantino Unieuro fino al 29 maggio: valuta il tuo vecchio smartphone (anche iPhone) e risparmia sul nuovo!

A brillare è la promozione sugli smartphone: con il programma UniUpgrade potrete restituire il vostro vecchio smartphone e risparmiare sul vostro nuovo acquisto (anche per iPhone e iPad). Sempre per quanto riguarda gli smartphone, riceverete in omaggio Galaxy Watch 6, Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Buds FE acquistando rispettivamente Galaxy S24 Ultra, S23 e A35/A55. Interessante la modalità di pagamento 20 x 23: il prezzo diviso 20, pagamento in 23 rate! Per di più, all'interno del volantino troverete anche uno "Speciale elettrodomestici da incasso" con consegna gratuita e ritiro dell'usato. Ultima, ma non per importanza, l'offerta lancio Huawei Watch Fit 3: Huawei Watch Fit 3 + Huawei FreeBuds SE 2 a 159€.

Potete accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "Cogli il meglio della tecnologia" cliccando su questo indirizzo.

