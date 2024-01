"Il vero fuoritutto" di Unieuro: fino al 50% di sconto su centinaia di prodotti tech...

Fuorittutto per TV, smartphone premium e low cost, smartwatch Garmin, Samsung e Amazfit, portatili e monitor HP, Lenovo, ASUS e MSI, scope elettriche e robot pulizia, biciclette e monopattini elettrici. Fuoritutto anche per Dyson e Apple. Ma non è finita qui, perché fino al 17 gennaio troverete soundbar scontate del 20% (spesa minima 199€), sedie gaming scontate del 30% (con una spesa minima di 120€) e frigoriferi side by side e multidoor scontati del 25% (soglia minima di spesa 1300€). All'interno del volantino troverete anche uno "Speciale clima": con l'acquisto di un condizionatore di marca non solo riceverete in abbinata un robot aspirapolvere Hoover ma potrete anche pagare il tutto in comode 20 rate mensili a interessi zero con primo pagamento a giugno 2024.

A proposito di clima, troverete anche una serie di deumidificatori scontanti del 20%.

Per accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "Il vero fuoritutto" vi basterà visitare il sito Unieuro.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.