Volantino Unieuro fino al 27 giugno: Black Friday estivo con speaker Bluetooth e climatizzatori scontati del 25%

Cosa bolle in pentola? C'è un po' di tutto in offerta, ma a spiccare sono tutti i prodotti tech scontati del 25%: mouse, tastiere, webcam e tavolette grafiche (con una spesa minima di 39€), prodotti per la connettività e speaker Bluetooth (con una spesa minima di 49€), climatizzatori (con una spesa minima di 399€) e soundbar (con una spesa minima di 149€). Passiamo alle novità: disponibile per l'acquisto OPPO Reno 12 Pro. A proposito di smartphone, c'è anche Realme GT 6 con 50€ di buono acquisto. Interessante la modalità di pagamento 20 x 23 (il prezzo diviso 20, il pagamento in 23 rate). Attenti al numero di pezzi disponibili!

Potete accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "Summer Black Friday" cliccando su questo indirizzo.

