Volantino Unieuro 21 - 30 luglio: è tempo di sottocosto, ma non per tutti!

Tante offerte per il nuovo volantino Unieuro " Sottocosto ". Fino al 30 luglio troverete smartphone, smartwatch, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi convenienti. Occhio, perché non tutti i prodotti sono in sottocosto. Nella galleria a seguire trovate il volantino completo, ma prima una nostra selezione degli sconti più interessanti, validi anche online .

Volantino Unieuro fino al 30 luglio

Vediamo subito qualche prodotto in sottocosto: Redmi Note 12 Pro a 379€, Samsung Galaxy A34 a 299€ e Samsung Galaxy A04s 99€. Ma non è finita qui, troverete anche Amazfit GTS 2 Mini a 59€ e iPhone 14 a 829€. Sottocosto anche per portatili Asus, HP e Acer. Qualche sottocosto anche tra gli elettrodomestici soprattutto per robot aspirapolvere (c'è iRobot Roomba i3 a 299€), macchine per il caffè (Nespresso Vertuo Pop a 59€), frigoriferi e lavatrici.

Per accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "Sottocosto" vi basterà cliccare questo indirizzo, mentre più in basso trovate la nostra selezione dei migliori prodotti in sconto.

