Volantino Unieuro fino al 7 settembre: rimborsi fino a 250€ col Back To School

Le offerte del Back To School arrivano anche nei negozi con il nuovo volantino Unieuro disponibile da oggi. Avete tempo solo fino al 7 settembre 2023 per sfruttare gli sconti per tantissimi prodotti tech, in particolare una marea di notebook a prezzi convenienti. Inoltre, a fine articolo trovate anche due volantini speciali per i prodotti gaming e per i dispositivi OPPO!