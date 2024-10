Volantino Unieuro al 5 novembre: più dolcetti che scherzetti nelle offerte Halloween Days

Il nuovo volantino Unieuro si tinge di Halloween proprio come quelli di Euronics. Dal 28 ottobre al 5 novembre sarà infatti attiva la promozione "Halloween Days", un'iniziativa speciale che di "dolcetto e scherzetto" non ha poi molto, poiché cavalca solo la festività per colorare le pagine: le offerte però non mancano, quindi andiamo subito ad analizzare i prodotti protagonisti, seguiti dal volantino completo in galleria.