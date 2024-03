Volantino Unieuro fino all'11 aprile: cambia il tuo vecchio PC e ricevi fino a 300€ di rimborso!

Andiamo a spiegare meglio la promo: acquistando un PC da 299€ a 449€ riceverete fino a 150€ di rimborso, diversamente acquistando un modello da 450€ a 599€ riceverete fino a 200€ di rimborso, infine con un portatile di 600€ (o superiori) riceverete fino a 300€ rimborso. Vediamo ora qualche portatile in promozione: MacBook Air 13" a 1099€ con un rimborso di 300€, IdeaPad Slim 3 a 799€ con un rimborso di 300€, Lenovo Yoga Pro 7 a 999€ con un rimborso di 300€ e Lenovo IdeaPad 3 a 419€ con 150€ di rimborso.

Per altri portatili in promozione date un'occhiata a "Speciale Gaming". Per quanto riguarda gli smartphone, entro il 14 aprile potrete acquistare Galaxy A55 e A35 da 256 GB allo stesso prezzo del 128 GB. Qualora i prodotti presenti in questo volantino non dovessero bastarvi, suggeriamo agli amanti della casa "Speciale Incasso", "Speciale Rowenta" e "Speciale lavaggio e asciugatura".

Potete accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "Cambia il tuo vecchio PC" cliccando su questo indirizzo.

