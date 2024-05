Volantino Unieuro fino al 12 giugno: tasso zero sui TV e offerte PlayStation!

Vediamo subito cosa ci riserva il volantino: finanziamenti a tasso zero su tantissimi TV da 399€, modalità di pagamento 20 x 23 (il prezzo diviso 20, il pagamento in 23 rate), tante offerte speciali per tutto l'ecosistema PlayStation con la nuova promozione Days of Play (controller DualSense, PS5 Slim, ma anche il visore PSVR2), più tanti smartphone, portatili ed elettrodomestici a prezzi convenienti.

Potete accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "I campioni della tecnologia" cliccando su questo indirizzo.

