Volantino Unieuro fino al 19 settembre: acquista un nuovo PC e ricevi fino a 500€ di rimborso!

Parte oggi il nuovo volantino Unieuro "Settembre ti sorprende" valido fino al 19 di questo mese. Tra una pagina e l'altra del volantino troverete una valanga di prodotti tech in sconto (tra cui molti smartphone, TV ed elettrodomestici), più una conveniente promozione sui portatili e uno speciale clima molto interessante. A seguire vi anticipiamo qualche prodotto in sconto e vi lasciamo il volantino completo in galleria pronto da sfogliare.