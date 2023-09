Volantino Unieuro fino al 21 settembre: iPhone 14 e Galaxy S23 Ultra sono più convenienti con le rate a interessi zero

La nuova promozione speciale del volantino Unieuro punta a farvi risparmiare non solo sul prezzo dei prodotti, ma anche sull'acquisto a rate. Le offerte attive dal 8 al 21 settembre 2023 sono parte della serie "La tecnologia che conviene a interessi zero" e permettono di acquistare i migliori dispositivi tech in 10 rate a interessi zero, con prima rata a partire da dicembre!

L'occasione è ghiotta per chi vuole fare acquisti sostanziosi, in particolare per gli smartphone top gamma, i televisori e i grandi elettrodomestici. La selezione degli sconti è piena di dispositivi Apple come iPhone 14 e MacBook Pro, ma anche un top gamma Android come Samsung Galaxy S23 Ultra e smart TV di fascia alta a marchio LG e Hisense.

Potete accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro cliccando su questo indirizzo, mentre più in basso trovate la nostra selezione dei migliori prodotti in sconto.

