Prosegue il Black Friday Unieuro col tasso zero su Apple e non solo!

Per il suo personale Black Friday 2023, Unieuro mette in sconto una varietà di prodotti tecnologici. Tra le migliori offerte vi segnaliamo IdeaPad Slim3 a 549€, Google Pixel 8 a 729€, Dyson V11 Fluffy a 449€ e Xiaomi 13T a 499€. Inoltre, potrete acquistare in comode rate a tasso zero tutti i dispositivi Apple (e non solo). Occhio a PS5 + Call of Duty Modern Warfare 3 a 499€. All'appello non mancano una valanga di elettrodomestici piccoli e grandi, più ottimi TV Samsung e LG.

Per accedere alla pagina delle offerte online del volantino "Black Friday bello bello" vi basterà visitare il sito Unieuro.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.