Volantino Unieuro speciale ASUS: portatili, monitor e accessori in offerta

Tra i portatili in offerta abbiamo Asus Vivobook 16X a 499€ e Asus Vivobook Pro 15" a 999€. Ottimi sconti anche per i portatili TUF Gaming. Solo online (con piccoli sconti) saranno disponibili Asus Zenbook S13 OLED e ROG STRIX G18. Non mancano due monitor di soli 27" a meno di 200€. Piccola promo, solo online, anche per gli accessori (tastiera, mouse e tappetino).

Per accedere alla pagina delle offerte online del volantino Unieuro "Speciale Asus days" vi basterà cliccare su questo indirizzo. Più in basso trovate la nostra selezione dei migliori prodotti in sconto.

