Il catalogo dei prodotti in offerta è abbastanza ampio. Gli sconti più interessanti sono quelli che riguardano gli smartphone, con Pixel 8 e Pixel 8 Pro a prezzi davvero conventi. Attenzione, perché per sfruttare al massimo la promozione e ottenere la massima percentuale di sconto dovete essere possessori di una carta Unieuro Club, che potete richiedere gratuitamente online a questo indirizzo.

Super sconti anche per il medio gamma Pixel 7a e per lo smartwatch di ultima generazione Pixel Watch 2. Ci sono anche gli auricolari wireless, come Pixel Buds Pro e i più economici Pixel Buds A.

Infine, se vi piacciono li accessori smart e la domotica, non perdetevi le offerte per Chromecast con Google TV 4K, Nest Cam e Nest Hub di 2a generazione.

A seguire vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.