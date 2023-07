Volantino Xiaomi Store fino al 2 agosto: sconti (anche extra) per smartphone e tanti accessori tech!

Vediamo subito qualche offerta interessante: Redmi Note 12 a 179€, Xiaomi 13 a 899€, Xiaomi Watch S1 Active a 149€ e Redmi Buds 3 Pro a 54€. Con "Extra Deal" potrete acquistare fino al 19 luglio Xiaomi 12 a 399€. Ma non è finita qui, perché con il servizio "Mi Store Trade In" potrete lasciare in permuta il vostro vecchio smartphone e ottenere un credito da scalare sul nuovo. Inoltre, in occasione del suo 7° anniversario, Xiaomi Store mette in saldo fino al 31 luglio tanti accessori tech per la casa.

Se volete acquistare i prodotti dell'ecosistema Xiaomi direttamente online, potete dare un'occhiata anche alle offerte Amazon che trovate nella lista in basso, dove abbiamo raccolto tutti i prodotti più interessanti tra smartphone, smartwatch e altri accessori.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.