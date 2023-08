Volantino Xiaomi Store fino al 31 agosto: fino al 50% di sconto su una valanga di prodotti tech (occhio agli smartphone)

Il volantino "Hot summer sale" porta in tavola due promo molto interessanti:

Promo Smartphone : tanti smartphone Xiaomi, POCO, Redmi scontati del 40% .

: tanti smartphone Xiaomi, POCO, Redmi . Promo Smart Life: prezzi convenienti e sconti fino al 50% per auricolari, piccoli elettrodomestici, prodotti per la cura della persona e qualche accessorio.

Vediamo subito qualche prodotto: Xiaomi 12 Lite a 299€, Xiaomi Buds 3T Pro a 119€, Redmi A2 a 89€, Redmi Pad a 199€, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a 749€ e Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro a 349€.

Se volete acquistare i prodotti dell'ecosistema Xiaomi direttamente online, potete dare un'occhiata anche alle offerte Amazon che trovate nella lista in basso, dove abbiamo raccolto tutti i prodotti più interessanti tra smartphone, smartwatch e altri accessori.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.