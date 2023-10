Fino al 40% di sconto su smartphone e prodotti smart life Xiaomi (occhio alle novità)

Le offerte del nuovo volantino Xiaomi "Orange Season" sono tutte dedicate a smartphone, smartwatch e smartband, auricolari, robot per la pulizia e scope elettriche, più altri prodotti smart per la casa (e non). Attenti alle novità! La promo sarà valida fino al 31 ottobre, quindi affrettatevi. Di seguito il volantino Xiaomi completo pronto da sfogliare.