Amazfit invita la stampa a Madrid. E non lancia un nuovo smartwatch. E neanche un nuovo smart ring (qui la recensione sul suo Helio ). E ha fatto bene: perché l'azienda non ne aveva bisogno. Abbiamo appena provato l'ultimissimo Amazfit T-Rex 3 , che ci ha stupito molto (qui la recensione ), mentre lo scorso anno ha lanciato un Balance che ancora oggi viene aggiornato e supportato con molte funzioni, diventando uno dei dispositivi più apprezzati dal pubblico.

Finalmente una nuova app

A questo si aggiunge il nuovo Exertion Tool , che suggerisce in modo pratico l'intensità ideale per il prossimo allenamento calcolando un numero di punti da ottenere ed esercizi pianificati per come ottenerli.

In un vero store ci devono essere vere app

Nella app Zepp era già presente uno store per il proprio smartwatch, ma in questi anni era stato più utile per aggiornare funzioni presenti piuttosto che per introdurre nuove funzioni, come ci si aspetterebbe da un "negozio" di applicazioni.

Le prime novità ad arrivare sotto forma di app sono:

Monitoraggio della combustione di carboidrati e grassi: Funzionalità utile per ottimizzare la gestione energetica durante gli allenamenti.

Calcolo della massima potenza di corsa: Determina la potenza che l'utente può mantenere durante un'ora di corsa o ciclismo.

Calcolo della distanza in linea retta: Funzione per misurare la distanza tra punti selezionati.

Sono oggettivamente novità minime, ma il fatto di poter ricevere nuove funzionalità arricchendo prodotti già in commercio, senza dover rilasciare aggiornamenti firmware (spesso onerosi in termini di sviluppo per le aziende) è davvero una buona novità.

Speriamo che questo possa attrarre altri marchi a sviluppare nuove funzioni per Amazfit.

Aggiungiamo una critica forse gratuita ma che per un brand in crescita come Amazfit dovrebbe comunque essere presa in considerazione: la coesistenza di due marchi così forti come Zepp e Amazfit può creare non poca confusione negli utenti, che comprano un prodotto con un nome e utilizzano app e servizi con un nome diverso.