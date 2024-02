Il bracciale smart di ASUS che misura la pressione arteriosa

Il cinturino infatti è taglia unica ma è praticamente adatto a qualsiasi dimensione del polso. Sia quelli più esili come quello di cui vi parla e sia quelli più grandi grazie alle tantissime misure a disposizione. Ed il cinturino ha anche un aggancio molto solido, per evitare che il bracciale si apra per errore durante la giornata.

Poggiando per 20 secondi il dito su questo sensore il bracciare sarà capace di misurare la pressione arteriosa, assieme all'ossigenazione del sangue e il battito, salvando così nell'app una misurazione chiara e che può essere recuperata in ogni momento.

ASUS VivoWatch 5 Aero pesa solo 30 grammi e offre, oltre alle funzioni specifiche appena descritte, molte funzionalità che ci aspetteremmo da un prodotto simile, come l'anteprima delle notifiche ricevute sullo smartphone, il tracciamento del sonno, la sveglia e alcuni quadranti diversi per personalizzarne l'aspetto. Non mancano infine, sotto forma di un widget rapido accessibile direttamente dalla schermata principale, anche il controllo della musica in riproduzione sul nostro telefono.

Ma è proprio la sua leggerezza forse il fattore che ci ha più stupito durante la nostra prova. Il bracciale infatti raccoglie all'interno tante funzionalità utili e quello che stupisce è proprio il fatto che riesca a farlo in un corpo così compatto e in un peso praticamente trascurabile. Sarà facile dimenticarvi di avere VivoWatch 5 Aero al polso.

ASUS VivoWatch 5 Aero è sicuramente un prodotto unico, che risponderà all'esigenza di chi cerca di tenere sott'occhio in ogni stante la propria salute. È disponibile sullo store ASUS a 129€, oppure leggermente scontato su Amazon. Trovate il box a seguire.