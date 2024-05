Le 5 cose che Galaxy Ring dovrà fare per distruggere la concorrenza

In questo articolo vogliamo ripercorrere quali sarebbero le 5 funzioni che Samsung Galaxy Ring dovrebbe avere per diventare uno standard del mercato fin dal primo lancio. Se siete curiosi di scoprire di più sugli anelli smart vi consigliamo di iscrivervi al nostro gruppo chiuso su Facebook dedicato agli smart ring .

Ad inizio anno i dettagli su Galaxy Ring erano pochi ma oggi iniziano ad accumularsi i rumor che parlano di taglie, abbonamenti e batteria. Ma anche se l'anello smart di Samsung è il più discusso è anche vero che la concorrenza non manca e al momento del lancio Samsung dovrà confrontarsi con delle realtà anche già ben affermate. Vi basta guardare le nostre recensioni per capire di cosa parliamo.

1. Non "esistere" solo in abbonamento

Il benchmark del mercato, Oura Ring, funziona solo in abbonamento (o quasi, guardate la nostra recensione). Ecco Samsung Galaxy Ring non deve dover funzionare solo in abbonamento. Oura Ring ha potuto farlo perché nel suo piccolo mondo (e soprattutto negli USA) si è affermato come il prodotto migliore in circolazione. Sicuramente anche quel prodotto dovrà rivedere i suoi piani per il futuro, ma è importante che Samsung Galaxy Ring non segua questa scia, magari cavalcando proprio il fatto che il suo principale concorrente già operi in questo modo.

Intendiamoci: pensare che Samsung non ne approfitti per creare un suo piano in abbonamento è quasi utopia, almeno stando ai primi rumor.

L'importante è non legare il funzionamento del prodotto a questo piano in abbonamento come ha fatto Oura. Tutti si aspettano ormai che con un piano in abbonamento si possano avere più servizi ed è probabile che Samsung utilizzerà il suo Ring come cavallo di troia per poi magari estendere questi abbonamenti a più categorie di prodotti. Quello che noi auspichiamo è che gli utenti potranno comunque avere un prodotto funzionante anche senza pagare tutti i mesi un canone affinché quello che abbiamo la dito non sia poco più che un pezzo di metallo. Ne risentirebbe tutto il mercato degli anelli.