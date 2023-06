HUAWEI WATCH 4 Pro: lo smartwatch che avete sempre desiderato ora è realtà

HUAWEI WATCH 4 Pro è il nuovissimo smartwatch di casa Huawei , un concentrato di tecnologia e raffinatezza da portare sempre con sé al polso. Il nuovo indossabile unisce design "spaziale", materiali premium, hardware al top e tante funzionalità pensate per la salute e per lo sport. Ecco perché dovrebbe tentarvi.

Solo i materiali migliori

L'esperienza premium inizia dai materiali, e in tal senso HUAWEI WATCH 4 Pro non si fa mancare davvero nulla. La cassa che protegge il sofisticato hardware dello smartwatch è in titanio di grado aerospaziale, un materiale che non solo conferisce al dispositivo un aspetto prezioso, ma che lo rende anche virtualmente indistruttibile. Ciò si traduce anche in una resistenza alle immersioni in apnea a 5 ATM (fino a 30 metri) e in una certificazione IP68 per la resistenza a polvere e liquidi.

Il vetro sferico che protegge il display è in zaffiro, resistente quindi non solo agli urti ma anche ai graffi e all'usura.

E il cinturino non poteva certo essere da meno: si può scegliere fra due tipologie, una in pelle Dark Brown dotata di finitura artigianale di altissima qualità, e una che riprende il materiale della cassa, in titanio quindi, nella tipologia a maglia a forma di H che riprende ovviamente lo stesso colore e la stessa lucentezza della cassa.