L'AI di Meta arriva sui Ray-Ban Meta in italiano (con un limite)

L'intelligenza artificiale di Meta, chiamata senza molta fantasia Meta AI , sappiamo non essere ancora disponibile sul suolo europeo, ma sembra che oggi sia il giorno del cambiamento, che parte però dagli occhiali smart Ray-Ban Meta e non da altre piattaforme o app.

Meta AI in italiano su Ray-Ban Meta

Vi abbiamo già raccontato della Meta AI dei Ray-Ban Meta che avevamo testato in anteprima e raccontato in articolo specifico .

Da quel momento attivare la Meta AI in inglese sfruttando una VPN è stato lo "sport" preferito di molti utenti degli occhiali smart di Ray-Ban che però hanno più volte segnalato come questo sistema fosse instabile e come fosse anche perdere (per nessuna apparente ragione) queste funzionalità.

Ah, se per caso avete anche voi gli occhiali e volete parlare con altri utenti Ray-Ban Meta potete entrare nel nostro gruppo chiuso su Facebook.

Meta però annuncia oggi un grande cambiamento visto che lancia Meta AI in Francia, Italia, Spagna e Irlanda, aggiungendo il francese, l'italiano e lo spagnolo alle lingue ufficialmente supportate. Sarà un lancio graduale e pertanto gli utenti Ray-Ban Meta potrebbero non trovare subito la novità sui loro occhiali.

Vi ricordiamo che la funzionalità va attivata tramite app Meta View su smartphone e che non richiede ulteriori aggiornamenti degli occhiali.

Al momento però è esclusa da questo pacchetto di novità la possibilità di avere informazioni su quello che si vede davanti a noi. Diventano invece funzionanti tutte le altre funzionalità che richiedono Meta AI, come per esempio la gestione delle informazioni tramite voce o per esempio la gestione dei promemoria. È ovviamente un peccato che la parte più "ghiotta" della Meta AI sugli occhiali sia ancora disattivata. Probabilmente proprio a causa delle stesse restrizioni dell'EU che Meta cita nel suo annuncio.

Se ve lo siete persi ecco il nostro video che risponde a molte domande interessanti sui Ray-Ban Meta: