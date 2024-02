Primo contatto con Samsung Galaxy Ring: sarà la vostra prossima ossessione?

Allo stand Samsung l'azienda non ha perso l'occasione di mostrare il suo nuovo "goiello" al pubblico, anche se lo ha fatto sotto delle teche. Per la precisione tre teche che contenevano Samsung Galaxy Ring nelle tre colorazioni che verranno lanciate: argento, oro e nero.

Al MWC di Barcellona Samsung ha svelato il suo nuovo indossabile: Samsung Galaxy Ring , che come fa capire il nome si tratta di un anello. L'azienda non ha rilasciato moltissimi dettagli e quelli che sono "trapelati" li trovate nel nostro articolo .

Cercando di scorgere qualche dettaglio distintivo di questo prodotto si notano i vari sensori per il tracciamento dell'attività fisica e il connettore magnetico per la ricarica. La forma è perfettamente circolare e questo potrebbe essere in parte un "rischio" se pensiamo ad una standardizzazione del design fra prodotti di vario tipo, come il già visto Gloring o Oura che stiamo provando.

Ad un primo sguardo l'anello sembra leggermente più spesso rispetto ai già citati concorrenti e questo potrebbe significare un aumento di autonomia, anche se potrebbe essere anche solo un'impressione dovuta all'impossibilità di avvicinarsi ulteriormente al prodotto.

Potrebbe Samsung essere la prima "big" a lanciare un nuovo trend? Sicuramente i brand interessati a cavalcare l'onda non sono pochi.