Al netto dei tentativi fatti da vari marchi ci sentiamo di poter affermare che i Ray-Ban Meta sono i primi veri smart glass. Li abbiamo recensiti e dopo averli definiti come "i primi occhiali smart che userei"... li abbiamo ri-comprati. Vi abbiamo parlato della prima implementazione della Meta AI e oggi siamo di nuovo qui a parlarvi di loro per raccontarvi tutti gli aspetti della vita con indosso tutto il giorno gli occhiali connessi di Ray-Ban e Meta.

Se avete anche voi questi occhiali o se volete saperne di più potete iscrivervi al nostro gruppo chiuso su Facebook dedicato ai Ray-Ban Meta.

La ri-prova di cui vi parliamo la trovate in apertura sotto forma di video. Abbiamo parlato di vari aspetti, partendo dalla fase di acquisto e personalizzazione delle lenti, visto che chi vi parla porta occhiali da vista e pertanto aveva la necessità di avere delle lenti graduate, oltre che transition per eliminare la necessità di avere un secondo paio di occhiali da sole.

Abbiamo poi parlato di prezzo e di qualità di foto e video, migliorati durante questi mesi di utilizzo.

Nel video spieghiamo anche perché la funzione che nel quotidiano ci ha più colpito sia quella dell'ascolto di musica, podcast, video e di risposta alle chiamate. In sostanza del perché questi occhiali siano le nostre nuove cuffie preferite. I motivi in realtà potete facilmente immaginarveli. Abbiamo poi ritoccato l'argomento Meta AI e infine abbiamo parlato della costanza con cui Meta aggiorna questi occhiali e di come il fattore autonomia ad oggi sia il più critico per questo prodotto.

