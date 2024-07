Come acquistare Galaxy Ring già da adesso

Galaxy Ring, in primo anello smart di Samsung, è stato tra i protagonisti del Galaxy Unpacked dell'estate 2024, assieme nuovi pieghevoli, nuove cuffiette e nuovi smartwatch, tra i quali spicca Galaxy Watch 7 Ultra. Al contrario di tutti questi altri dispositivi però, Galaxy Ring non sarà da subito disponibile in Italia, e Samsung non ha ancora comunicato alcuna data per il nostro mercato. E quindi?

Ma quanto costa Galaxy Ring?

Sebbene non sia disponibile da noi, conosciamo già il prezzo di Galaxy Ring nel resto d'Europa: 449 euro. Lo potete trovare ad esempio sul sito di Samsung Germania o Francia. Attenzione solo a non prendere questa cifra come definitiva anche per il nostro mercato. Non sarebbe la prima volta che un dispositivo elettronico costa un po' di meno all'estero rispetto all'Italia. Solitamente non si tratta di differenze enormi, ma un 459-469 euro sono cifre comunque probabili, che non ci sentiamo di scartare a priori. Riguardo la disponibilità, le versioni nero e oro saranno consegnate a partire dal 18 luglio, mentre per quella color argento ci sarà da aspettare fino al 24 luglio (sempre in merito ai mercati già citati). Chiariamo che parliamo dei tempi in Germania, che dovrebbero essere gli stessi per gli altri mercati europei dove Galaxy Ring è disponibile. Riguardo l'effettiva disponibilità in Italia possiamo solo tirare a indovinare, ma considerando che agosto incombe, dubitiamo di poter vedere Galaxy Ring sul nostro mercato prima di settembre inoltrato. Liete ovviamente di sbagliarci.

Come acquistare Galaxy Ring adesso

Considerando quanto detto finora, sorge quindi spontanea la domanda: come si fa ad acquistare Samsung Galaxy Ring ora, senza aspettare? Come già accennato, lo smart ring è disponibile sul sito ufficiale Samsung in Francia e Germania, ma l'indirizzo di consegna deve essere nel paese corrispondente. Chi avesse un amico che risiede lì è fortunato, perché potrà far recapitare l'anello a casa sua, ma difficilmente questa condizione varrà per molti. L'unica alternativa, al momento, è quindi quella di appoggiarsi a un servizio che rispedisca il pacco a voi. Online se ne trovano numerosi: mailboxde per la Germania o ColisExpat per la Francia sono probabilmente tra i più famosi, ma ce ne sono tanti altri. Ovviamente, al costo del Galaxy Ring è poi da aggiungere quello del servizio scelto, che solitamente si aggira intorno ai 10-20 euro per un oggetto di queste dimensioni. Avendo un po' di pazienza potrebbe esserci anche la soluzione Amazon. Nel momento in cui Galaxy Ring diventasse disponibile sul colosso dell'e-commerce sarà facile ordinarlo, ma non è sempre scontato che la spedizione nel nostro paese sia prevista. A volte è possibile acquistare da Amazon Germania o Francia senza problemi, ma in altri casi non è detto che il pacco venga consegnato anche all'estero. In ultima battuta, visto che è estate e quindi periodo di vacanze, qualcuno potrebbe anche valutare di trascorrere qualche giorno all'estero, magari proprio in Francia o Germania; ma anche questa è una soluzione per pochi, che non stiamo certo consigliando!

