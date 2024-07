Samsung Galaxy Ring è arrivato: unboxing e prima configurazione

Samsung Galaxy Ring è stato sicuramente il protagonista dell'ultimo Galaxy Unpacked di luglio, dove abbiamo scoperto anche il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 e i nuovi orologi fra cui Samsung Galaxy Watch Ultra. A tal proposito seguiteci su WhatsApp per scoprire quando lo proveremo. È lo stesso canale dove abbiamo svelato in anteprima di avere questo anello.

Oggi abbiamo messo le mani in anticipo, rispetto al lancio italiano che sarà solo più avanti, su questo nuovo Samsung Galaxy Ring. Averlo in anteprima non è economico, ma se volete potete farlo anche voi. Abbiamo quindi colto l'occasione per fare un primo unboxing del prodotto e mostrarvi il processo di prima configurazione, che tra l'altro è completamente in italiano. Come potete vedere dal video in apertura l'applicazione offre, come era facile immaginare, poche opzioni per quanto riguarda l'anello, mentre per il riepilogo dei dati registrati fa ovviamente affidamento alla rodata Samsung Health.