La nuova serie HUAWEI WATCH GT 5: 12 varianti con autonomia stellare, monitoraggio al top e compatibilità anche con iPhone

Huawei, nel suo classico evento di settembre a Barcellona, ha svelato le sue ultime novità tecnologiche per questo 2024. Grande protagonista dell'occasione è stata sicuramente la serie HUAWEI WATCH GT 5, composta da 12 diversi modelli che cercano di accontentare davvero tutti, sia da un punto di vista estetico che di funzionalità smart. Autonomia incredibile, compatibilità con entrambi i sistemi operativi per smartphone, nuovi e ancora più precisi sensori di monitoraggio: sono solo alcuni dei punti di forza dei nuovi GT 5. Non ci rimane che scoprirli insieme!

Autonomia super!

Uno dei principali problemi degli smartwatch che popolano il mercato riguarda senza dubbio l'autonomia. Tanti modelli dotati dei sistemi operativi strettamente legati a Google e ad Apple durano poco più di una giornata. Con la serie HUAWEI WATCH GT 5 è tutta un'altra storia. I modelli da 41 e 42 mm arrivano a 7 giorni di autonomia, e non stiamo parlando di uso in standby. Potete portarli con voi mattina e sera, monitorando i parametri della salute e il sonno, senza preoccuparvi di ricaricare continuamente la batteria. La variante Pro da 42 mm si ricarica al 100% in 60 minuti. Se poi scegliete il modello da 46 mm, sia quello classico che la variante Pro, l'autonomia sale a 14 giorni. E vale lo stesso discorso: lo smartwatch è fatto per essere usato, non per lasciarvi a piedi dopo poco. Potete rispondere alle telefonate, e anche alle notifiche con la nuova tastiera, monitorare il cuore, il sonno e lo sport, il tutto senza preoccuparsi minimamente di quanta batteria è rimasta. E anche il Pro da 46 mm si ricarica al 100% in una sola ora!

Funziona su iOS!

Avete un iPhone e siete stufi dell'autonomia di Apple Watch? O magari cercate qualcosa di più elegante e di più simile a un vero orologio, con tutte le funzionalità smart del caso però. La serie WATCH GT 5 di Huawei, così come i precedenti smartwatch dello storico marchio, funziona anche su iOS! L'app ufficiale Huawei Health, che è quella che vi serve per interfacciarvi con il vostro smartwatch, è infatti disponibile anche sull'App Store di Apple (la trovate come HUAWEI Health: Europa)! Ovviamente poi WATCH GT 5 e GT 5 Pro sono compatibili anche con Android. L'applicativo ufficiale è scaricabile da Huawei AppGallery, dal Galaxy Store di Samsung e anche come apk scaricabile liberamente da browser. Che siate utenti iPhone o utenti Android, la serie HUAWEI GT 5 vi accontenta sempre.

TruSense: il monitoraggio più avanzato sulla piazza

Con il nuovo sistema HUAWEI TruSense, la serie HUAWEI WATCH GT 5 apre di fatto una nuova era nella tecnologia di monitoraggio sportivo e della salute. Già a colpo d'occhio si vede il salto in avanti rispetto agli anni scorsi: i nuovi WATCH GT 5 infatti vantano sul retro un array di sensori ancora più ampio, che gli permette di monitorare dati in modo ancora più preciso, rapido e flessibile, coprendo ogni aspetto del monitoraggio, sia della saluta che dell'attività sportiva. I canali per il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue sono aumentati da 4 a 12 rispetto alla generazione precedente, consentendo la raccolta di una più ampia gamma di segnali del polso, a supporto degli algoritmi. Anche le prestazioni degli algoritmi principali, come quelli per la frequenza cardiaca e l'ossigeno nel sangue, hanno subito significativi miglioramenti grazie alle ricerche degli HUAWEI Labs. A protezione dei sensori è stata implementata anche una tecnologia di oscuramento del vetro che blocca la luce in modo più efficace, riducendo le interferenze di segnale e migliorando la precisione del rilevamento.

In cosa si traduce tutto questo? Potete tracciare il battito cardiaco con un'accuratezza ancora maggiore rispetto al passato (anche rispetto ai concorrenti più blasonati), misurare il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza respiratoria, e sui modelli Pro avete anche un sensore integrato nel pulsante in basso a destra, in modo da tenere sempre sotto controllo lo stato di salute del vostro cuore.

12 varianti per tutti i gusti e tutti i polsi

Già con il WATCH GT 4, Huawei era arrivata a offrire ben 7 varianti del suo smartwatch. Con la serie WATCH GT 5 si è superata. Ci sono ben 12 versioni del nuovo smartwatch, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Cambiano dimensioni, materiali e colori della cassa, cinturini, e con la linea Pro ci sono anche funzionalità aggiuntive. Del GT 5 da 41 mm trovate per esempio quello con la cassa color oro e il cinturino Milanese dorato o quello con la cassa color acciaio e il cinturino in fluoroelastomero celeste. Il GT 5 da 46 mm è disponibile in 3 versioni, fra cui anche una molto elegante color acciaio con cinturino in tessuto blu. Il WATCH GT 5 Pro da 42 mm è realizzato interamente in ceramica, con una variante dotata di cinturino in titanio e ceramica davvero unico nel suo genere. E poi c'è HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm, con cassa in titanio e variante con cinturino sempre in titanio. Ecco quindi i prezzi per l'Italia delle 12 varianti della nuova serie di smartwatch firmata Huawei:

HUAWEI WATCH GT 5 41mm in acciaio cinturino in fluoroelastomero nero: 249 € (acquistabile esclusivamente su Huawei Store) cinturino in fluoroelastomero blu: 249 € cinturino in pelle composita bianca: 259 € cinturino in tessuto marrone: 269 € (acquistabile esclusivamente su Huawei Store)

HUAWEI WATCH GT 5 46mm in acciaio cinturino in fluoroelastomero nero: 249 € cinturino in pelle composita marrone: 269 € (acquistabile esclusivamente su Huawei Store) cinturino in tessuto blu : 279 €

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm in ceramica cinturino in fluoroelastomero bianco : 449 € cinturino in ceramica e titanio bianco: 599 €

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm in titanio cinturino in fluoroelastomero nero : 379 € cinturino in titanio: 499 €



Fino al 31 ottobre prossimo, chi acquista HUAWEI WATCH GT 5 dallo store ufficiale Huawei italiano riceverà in omaggio gli auricolari Bluetooth HUAWEI FreeBuds 5i! E se usate il codice coupon "ASMARTGT51" avrete in omaggio anche un cinturino speciale aggiuntivo per il vostro nuovo smartwatch. Per riscattare il coupon dovete aggiungere il cinturino a carrello. Codice coupon: ASMARTGT51 Aggiungere il cinturino a carrello prima di usarlo in fase di checkout

