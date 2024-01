Avete pochissime ore per richiedere 200€ di sconto sull'acquisto di Galaxy S24

Si moltiplicano a vista d'occhio gli incentivi per l'acquisto dei Galaxy S24, sebbene di fatto non sia stato ancora presentato. Vi ricordiamo, infatti, che i nuovi top di gamma Android di Samsung saranno svelati il alle 19:00 in punto del 17 gennaio, data in cui sapremo tutto a riguardo. Per celebrare l'evento, è possibile richiedere un buono sconto di 200€ compilando questo apposito form da MediaWorld entro il 16 gennaio, dunque vale la pena affrettarsi nel caso in cui voleste essere tra i primi ad avere Galaxy S24 tra le mani.

Il voucher sarà spendibile in negozio o online, e avrà un valore di 200€ se si acquisterà il dispositivo tra il 17 e il 24 gennaio 2024, mentre calerà a 100€ se lo comprerete tra il 25 e il 30 gennaio 2024. L'iniziativa si va a sommare a quella relativa all'estrazione di di un Galaxy Book3 Pro lanciata ad inizio mese, che trovate illustrata a questo link.

Ricapitolando, per ricevere il buono sconto da 200€ non dovete fare altro che compilare questo form e attendere la presentazione dei Galaxy S24, così potrete acquistare i nuovi telefoni Samsung al prezzo più basso. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

