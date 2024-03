L'offerta tech disponibile da oggi nei negozi Esselunga in tutta Italia è imperdibile, perché riguarda un accessorio molto desiderato da tantissimi utenti: gli Apple AirPods di terza generazione. Il costo previsto dalla promozione è di soli 155€ netti, un risparmio molto consistente visto che il listino ufficiale è di 209€.

Gli Apple AirPods di terza generazione sono gli auricolari più conveniente della gamma Apple, perfetti in accoppiata con iPhone, iPad e MacBook. Nello specifico, su questo modello sono supportate alcune delle più recenti innovazioni dell'azienda di Cupertino, come i controlli Force Touch, l'audio spaziale e soprattutto l'equalizzazione adattiva. Tutto questo permette di godere di una resa audio di altissima qualità!

Per sapere tutto sugli Apple AirPods di terza generazione vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa a questo indirizzo.

Avete tempo fino al 30 marzo 2024 per sfruttare questa fantastica offerta. Per scoprire in quali store è attiva la promozione vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link.

Se invece volete acquistare direttamente online una delle colorazioni disponibili su Amazon, potete cliccare sui box in basso.