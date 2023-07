iPhone 14 a Prezzo Bomba con la nuova offerta tech Esselunga, ma dovete fare in fretta!

Per questo prodotto non servono presentazioni, visto che si tratta di uno degli smartphone più venduti degli ultimi mesi. Apple iPhone 14 è il modello base della gamma di smartphone della mela morsicata, con display OLED da 6,1" e sistema operativo iOS 16 . Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa .

Nei negozi Esselunga è appena partita una promozione imperdibile per iPhone 14 ! Il celeberrimo smartphone a marchio Apple sarà protagonista delle offerte tech fino al 19 luglio : potete acquistarlo da Esselunga a soli 799€ per il modello da 128 GB di memoria interna.

La promozione per iPhone 14 vale solo nei negozi fisici Esselunga aderenti all'iniziativa. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link. Se invece volete acquistare direttamente online iPhone 14 su Amazon, potete cliccare sul pulsante nel box in basso.