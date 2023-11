Il Black Friday di Samsung sta per iniziare: sconti per smartphone, domotica e smart TV

Con il Black November di Samsung arrivano una serie di interessanti offerte che riguardano molti prodotti Samsung. Si parte da sconti che riguardano i prodotti SmartThings, quelli quindi relativi alla domotica.

Ci saranno poi degli sconti che coinvolgeranno gli smartphone, smart TV, ed elettrodomestici smart con IA di casa Samsung. Ci saranno sconti fino al 30% per questa tipologia di prodotti.

Tale campagna promozionale sarà attiva dal 3 al 30 novembre 2023. Chi è in possesso di un account Samsung potrà approfittare di uno sconto extra del 5%.

Inoltre, per alcuni prodotti selezionati acquistati tra il 3 e il 23 novembre, per un ordine minimo di 599 euro, si potrà riscattare un buono sconto di 200 euro da utilizzare sullo store ufficiale Samsung entro marzo 2024. E infine, tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti in promozione tra il 3 e il 23 novembre potranno partecipare all'assegnazione casuale di un viaggio regalo in Corea del Sud.

Insomma, Samsung sembra davvero fare sul serio con la sua Black November. Al momento non conosciamo i prodotti in sconto, ne sapremo sicuramente di più tra poche ore quando partirà ufficialmente l'iniziativa promozionale. Qui sotto trovate il pulsante diretto per accedervi sullo store ufficiale Samsung.

SAMSUNG BLACK NOVEMBER