500€ di rimborso per Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5: è il momento dei pieghevoli

Samsung ha annunciato una promozione molto ghotta per i suoi pieghevoli più recenti, cioè Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5: basta infatti acquistarli presso uno dei negozi promozionati per poter aderire al cashback fino a 500€ offerto dall'azienda. L'iniziativa sarà valida fino al 26 marzo 2024 e coinvolge, tra i vari store, anche Amazon Italia, oltre ad importanti catene di elettronica come MediaWorld, Unieuro, Trony, Expert e tante altre.

Il funzionamento poi è molto semplice, visto che non dovete fare altro che registrare l'acquisto sulla pagina della promozione a questo link. Dopodiché, sarà necessario attendere 45 giorni dall'email di validazione prima di poter ottenere il cashback, che è così distribuito:

400€ di rimborso con Galaxy Z Flip5 (codice modello SM-F731B)

di rimborso con Galaxy Z Flip5 (codice modello SM-F731B) 500€ di rimborso con Galaxy Z Fold5 (codice modello SM-F946B)

Di seguito trovate i box per l'acquisto su Amazon Italia: in ogni caso, a prescindere da quale negozio scegliate, se avete intenzione di comprare un pieghevole di Samsung, vale la pena farlo in questo periodo.

Inoltre, a seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Canale Telegram Offerte