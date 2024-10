Prezzi assurdi su S24 Ultra, Z Fold 6 e Z Flip 6: 400€ di Cashback

Prima di analizzare più da vicino il funzionamento della promo, vi lasciamo qui in basso il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.

Torna una delle promozioni più apprezzate dai clienti, quella per mezzo della quale è possibile ricevere un cashback sui prodotti Samsung . Questa volta, però, l'iniziativa coinvolge esclusivamente i top di gamma, in particolare Galaxy S24+ , S24 Ultra , Z Flip 6 e Z Fold 6 .

Come funziona il Cashback Samsung Autunno 2024

Ecco come funziona la promozione Samsung cashback per l'autunno 2024, un'occasione davvero ghiotta per ottenere un rimborso sugli acquisti di alcuni smartphone top di gamma.

L'iniziativa è valida dall'1 al 13 ottobre 2024 e riguarda l'acquisto di quattro modelli Samsung, che vi danno accesso a diversi importi di cashback:

Samsung Galaxy S24+ (codice modello SM-S926B) – Rimborso di 200€ .

(codice modello SM-S926B) – Rimborso di . Samsung Galaxy S24 Ultra (codice modello SM-S928B) – Rimborso di 300€ .

(codice modello SM-S928B) – Rimborso di . Samsung Galaxy Z Flip 6 (codice modello SM-F741B) – Rimborso di 300€ .

(codice modello SM-F741B) – Rimborso di . Samsung Galaxy Z Fold 6 (codice modello SM-F956B) – Rimborso di 400€.

Gli step da seguire per partecipare alla promo sono i seguenti:

Acquistate uno dei prodotti in promozione presso uno dei punti vendita aderenti in Italia o sugli store online indicati da Samsung.

presso uno dei punti vendita aderenti in Italia o sugli store online indicati da Samsung. L'offerta è disponibile presso i principali rivenditori online e fisici, tra cui Amazon Italia , Trony , MediaWorld , Expert , Unieuro , Euronics e molti altri.

, , , , , e molti altri. Registrate il vostro acquisto sul sito Samsung Members entro il 12 dicembre 2024 . Vi sarà richiesto di inserire il codice IMEI del dispositivo acquistato e le vostre informazioni bancarie per ricevere il rimborso.

sul sito Samsung Members entro il . Vi sarà richiesto di inserire il codice IMEI del dispositivo acquistato e le vostre informazioni bancarie per ricevere il rimborso. Dopo aver completato la registrazione e ricevuto l'email di conferma, riceverete il rimborso sul conto corrente fornito entro 45 giorni lavorativi.

Per maggiori informazioni, vi lasciamo la pagina principale della promo a questo link, ma non prima di avervi informati, ancora una volta, che potete usufruire dell'iniziativa anche su Amazon, dunque vi lasciamo i link per acquistare gli articoli in promozione, validi per il cashback.

I prezzi qui sotto segnalati non includono il casback.