700€ di rimborso per l'acquisto di TV e Soundbar Sony: ecco i modelli coinvolti

Se la notizia del nuovissimo Sony Xperia 1 VI non avesse già catalizzato tutta la vostra attenzione sulla multinazionale giapponese, vi farà piacere sapere che l'azienda ha anche lanciato un'iniziativa di cashback tra le più interessanti degli ultimi mesi. La promozione, infatti, consente di ottenere un rimborso fino a 700€ con l'acquisto combinato di TV BRAVIA 2024 e soundbar BRAVIA Theatre.

A detta di Sony, la promo è stata cucita sulle esigenze del grande pubblico, poiché, con la diffusione dei servizi di streaming, sempre più persone preferiscono godersi i film rimanendo comodamente sedute sul divano di casa. Di conseguenza, acquistando un TV BRAVIA 2024 e una soundbar tra quelle selezionate, potrete ottere un cashback che spazia da 200€ fino a raggiungere 700€.

I TV coinvolti sono le serie di smart TV LCD Bravia 7 e Bravia 9, e quelli OLED Bravia 8. Il valore del rimborso corrisponde alla soundbar acquistata in coppia con il televisore secondo la tabella in calce all'articolo.

Nel dettaglio:

Acquistate un TV BRAVIA 2024 e una soundbar BRAVIA Theatre in promozione presso uno dei negozi convenzionati (tra cui Amazon , Unieuro, MediaWorld e altri rivenditori consultabili a questo link entro il 31 luglio 2024

, Unieuro, MediaWorld e altri rivenditori consultabili a questo link Registrate il vostro acquisto sul sito ufficiale

Effettuate la richiesta di rimborso tramite il sito dell'iniziativa

Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 30 settembre 2024. Per maggiori informazioni, fate clic su questo indirizzo e sulla tabella in calce per scoprire tutti i modelli promozionati, mentre in basso vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.

