EA SPORTS FC 24 in sconto: il nuovo FIFA senza FIFA è già in offerta

EA SPORTS FC 24 non ha più segreti. Dopo averlo sviscerato a dovere grazie al trailer di gameplay, adesso andiamo a vedere le offerte di lancio per accaparrarsi quello che è sostanzialmente l'erede di FIFA, privato però dell'omonima licenza. Il videogioco sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2023 e l'edizione console avrà un prezzo di 79,99€ anche per le versioni PS4 e Xbox One.

Grazie agli sconti da MediaWorld, è possibile usufruire di un ribasso speciale del 10% sulle versioni PS5, PS4 e Xbox, così da pagarlo 71,99€. Se desiderate essere tra i primi a sperimentare le novità di questo capitolo di svolta (che abbiamo analizzato nel nostro speciale), allora vi consigliamo di procedere alla prenotazione di EA SPORTS FC 24.

A seguire vi lasciamo sia i link per prenotare il gioco nelle varie versioni disponibili, sia i box con le offerte attualmente attive per PS5 e i suoi accessori, attive anche su Amazon.

Inoltre, trovate pure il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte.