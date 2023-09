Prima di capire come sfruttare la promozione, a seguire vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno pubblichiamo sconti da non perdere.

EA SPORTS FC 24 esce ufficialmente oggi sul mercato, e per festeggiare al meglio l'avvenimento Esselunga ha deciso di fare subito uno sconto per la versione PS4 e PS5 ! L' offerta tech sarà valida quasi per un mese, per la precisione fino al 25 ottobre 2023 , ma solo nei negozi fisici Esselunga.

EA SPORTS FC 24 da Esselunga

Per acquistare EA SPORTS FC 24 in promozione da Esselunga è necessario andare in uno dei negozi aderenti all'iniziativa: potete controllare la lista completa cliccando su questo link.

Il prezzo del nuovo gioco è pari a 69,90€ in offerta tech, dunque con uno sconto di 10€ rispetto al costo di listino. La versione in promozione è quella per PS4, che però supporta l'upgrade gratuito per PS5, dunque è anche next gen.

Un risparmio niente male per un titolo appena arrivato sul mercato e già popolarissimo.

EA SPORTS FC 24 è infatti l'erede diretto di FIFA 23, con un gameplay e modalità molto simili, nonostante il cambio di nome. Se vi piace il calcio virtuale su console, questo è il titolo da acquistare subito, aggiornato con tutte le rose e le competizioni della nuova stagione.