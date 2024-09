EA Sports FC 25 PS4 e PS5 appena uscito è già in sconto

Esselunga continua a sorprendere i suoi clienti con le promozioni della linea offerte tech , che solitamente offre sconti su smartphone e dispositivi elettronici. Questa volta, però, la catena di supermercati ha deciso di fare un'eccezione, puntando a EA Sports FC 25 per PS4 e PS5 al prezzo scontato di 69,99€ , quindi con 10€ netti di risparmio per entrambe le versioni.

EA Sports FC 25 è già in offerta

La promozione Esselunga, valida fino al 16 ottobre 2024, riguarda appunto EA Sports FC 25, il nuovo capitolo che raccoglie l'eredità di FIFA e si presenta sulla carta come un titolo ricco di novità e miglioramenti. Noi lo speriamo, visto che FC 24 non ci ha fatto proprio impazzire.

Tra gli aspetti più interessanti del gioco, spicca la modalità Carriera, che è stata completamente rivista per offrire un'esperienza più immersiva.

Grazie alle nuove funzionalità, i giocatori possono ora avere un maggiore controllo sulla storia della propria squadra, dalla gestione della forma fisica dei calciatori, fino alla crescita del morale.

Un'altra grande novità di EA Sports FC 25 è la possibilità di giocare con gli amici in maniera ancora più semplice e divertente. Con l'introduzione di modalità come Ultimate Team Rush e Rush Club, sarà possibile organizzare partite cinque contro cinque, giocando fino a un massimo di tre amici oppure unendosi a tre giocatori casuali, per sfide rapide su campetti a ranghi ridotti.

Se foste interessati allo sconto Esselunga, vi segnaliamo che lo sconto lancio di 10€ per EA Sports FC 25 vale solo nei punti vendita aderenti all'iniziativa e solo per le versioni PS4 e PS5. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta, vi basta andare sul sito ufficiale della catena cliccando su questo link.