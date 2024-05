Bomba di Aste eBay: provate a vincere le carte rare di Pokémon e Magic!

Prima di buttarci nella mischia per analizzara la promo, a seguire vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Vi segnaliamo una promozione un po' particolare appena lanciata su eBay , dedicata ad alcuni prodotti hobbystici di rilievo, ovvero le carte da gioco . In particolare, l'iniziativa vi consente di partecipare a delle aste per portarvi a casa carte molto rare a prezzi che potrebbero essere vantaggiosi.

Offerte "Weekly Auctions" eBay

Il funzionamento della promozione "Weekly Auctions" di eBay è diverso dal solito, poiché dovrete, appunto, partecipare alle aste per potervi accapparrarvi le carte da gioco più rare in commercio e non solo. Fanno capolino aste che partono da pochi euro ed altre con cifre di entrata ben più costose, in base alla rarità delle stesse.

Oltre ai franchise di Pokémon e Magic: The Gathering, ci sono anche quelle appartenenti a One Piece, Yu-Gi-Oh!, Lorcana, Dragon Ball e molti altri, dunque non faticherete a trovare le vostre carte da gioco preferite: state solo attenti alla lingua, perché solo alcune aste mettono sul piatto carte in italiano.

Questa promozione è un'occasione davvero ghiotta per tutti i collezionisti di carte da gioco. Non solo è possibile trovare carte rare a prezzi competitivi, ma c'è anche l'opportunità di entrare in possesso di pezzi unici che possono arricchire la propria collezione o costituire un ottimo investimento per il futuro.

Trovate la pagina dell'iniziativa a questo link, così da poter esplorare tutte le varie categorie.