Coupon eBay per l'estate

Avete tempo fino al 23 giugno 2024 per approfittare della promozione per prepararsi all'estate di eBay. Come accennato all'inizio, per ottenere lo sconto sui prodotti selezionati dovete utilizzare il codice che trovate a seguire.

VACANZE24

Attivando la promo è possibile avere uno sconto extra del 10% sui prodotti inseriti nel carrello (se compatibili con la campagna). Il coupon va applicato nel campo dedicato al momento del pagamento.

Attenzione a due paletti importanti. Per attivare l'offerta è necessario effettuare una spesa minima di 20€ con pagamento tramite PayPal o carta di credito/debito. Lo sconto massimo ottenibile su ogni singolo ordine è pari a 50€. Inoltre, è possibile effettuare due utilizzi per ogni utente, quindi lo sconto massimo totale per la promo è di 100€.

La varietà di dispositivi in offerta è molto ampia. Ci sono tanti smartwatch di ultima generazione, compreso Apple Watch Ultra, così come tablet di fascia bassa e media, gli aspirapolvere a marchio Dyson e addirittura accessori particolari e giochi, come le carte Pokemon. Nella lista in basso ci sono tanti prodotti consigliati!