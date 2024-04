Fuoritutto eBay col nuovo Coupon: prezzo scontato per iPhone, PS5, MacBook e LEGO

Se volete tuffarvi subito sulla pagina dedicata a questa promo eBay basta cliccare su questo indirizzo . A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Si ripete la magia delle promozioni di eBay con un nuovo codice sconto speciale, che permette di ottenere un extra ribasso fino a 35€ su tantissimi prodotti selezionati, disponibili con spedizione gratuita e Garanzia cliente eBay . Il catalogo dei dispositivi in offerta è enorme e comprende anche tanta tecnologia, come smartphone, notebook, tablet, smart TV, accessori gaming e molto altro.

Offerte eBay con coupon

La nuova offerta speciale eBay permette di ottenere uno sconto immediato fino a 35€ sui vostri acquisti. Per attivare la promozione è necessario utilizzare il codice sconto che trovate a seguire, da inserire al momento del pagamento.

PSPRAPR24

Una volta fatto questo, avrete a disposizione uno sconto incrementale che dipenderà dal totale della spesa effettuata, secondo lo schema seguente.

Spesa da 50€ a 149€ : buono sconto di 10€

: buono sconto di 10€ Spesa da 150€ a 299€ : buono sconto di 10€

: buono sconto di 10€ Spesa da 300€ a 449€ : buono sconto di 15€

: buono sconto di 15€ Spesa da 450€ a 599€ : buono sconto di 25€

: buono sconto di 25€ Spesa da 600€ in su: buono sconto di 35€

Come detto, la lista dei prodotti in sconto è davvero molto ampia e include migliaia di dispositivi e accessori tech. A seguire vi lasciamo alcune liste divise per categoria, dove trovate il meglio dei prodotti in sconto: segnaliamo in particolare prezzi molto convenienti per iPhone, PS5, MacBook, carte Pokemon e tanti set LEGO.

I prezzi indicati nei box non includono lo sconto immediato ottenibile con il codice sconto, dunque il costo finale dell'ordine sarà ancora più basso.