eBay lancia il "Coupon" dell'Estate: fino a 200€ di sconto anche su Dyson e Apple

Dopo aver dato spazio ai ricondizionati (c'è sempre l'iniziativa di Amazon Warehouse attiva), eBay ritorna in campo con una promozione più classica, offrendo un "coupon" speciale mediante il quale ricevere uno sconto del 10% su un catalogo molto vasto di prodotti, che include anche articoli tech.

L'iniziativa in questione prevede l'utilizzo del seguente codice sconto:

VACANZE23

Basta inserire il codice al momento del pagamento per riscattarlo, ma attenzione, perché la promozione terminerà il 30 giugno 2023. È possibile riscattare il "coupon" su una spesa minima di 15€, con uno sconto massimo per utilizzo di 100€. Lo si può usare per 2 volte, quindi lo sconto massimo totale per utente è di ben 200€.

Abbiamo selezionato per voi delle scope elettriche Dyson, Apple Watch Series 8, AirPods Pro 2 e iPad 2021: occhio però, perché sono disponibili solo pochissimi pezzi per ciascun prodotto. In ogni caso, tutti gli articoli in sconto sono acquistabili con spedizione gratuita e con la Garanzia cliente eBay.

Per scoprire tutti i prodotti in promozione su eBay basta cliccare su questo indirizzo. A seguire trovate la nostra selezione delle offerte più golose, insieme al pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram, il modo migliore per rimanere aggiornati sugli affari in giro per il web.

