L'aria di primavera è ormai alle porte: per celebrare l'evento, eBay torna con uno dei suoi coupon speciali tramite cui risparmiare un ulteriore 10% anche sui prodotti già scontati, per un totale di 100€ di ulteriore ribasso per singolo articolo. Il codice sconto è utilizzabile per tre volte, quindi potrete davvero fare degli affari: del resto, tutti i prodotti acquistabili con lo sconto extra del 10% sono disponibili con la spedizione gratuita e la Garanzia cliente eBay. Per scoprire il catalogo promozionato di eBay basta cliccare sul pulsante che vi lasciamo a seguire, che vi permette di andare sulla pagina degli sconti per navigare tra le varie offerte. In basso, poi, trovate la nostra selezione delle migliori offerte.

Offerte eBay Sconto Extra 10%

La promozione attiva sullo store online eBay prevede uno sconto extra del 10% fino ad un massimo di 100€ (50€ per articolo) su tantissimi prodotti selezionati. Sebbene il catalogo contenga più che altro articoli primaverili come vestiario, prodotti per giardinaggio, barbecue e simili, non manca anche della tecnologia. In particolare, i protagonisti sono i prodotti Apple, visto che le offerte più generose coinvolgono MacBook con chip M2 e iPad 10, ma ci sono anche altri articoli, specialmente smartwatch come OnePlus Watch 2 e Galaxy Watch6 Classic a prezzi mai visti prima. Per avere lo sconto basta inserire il seguente coupon al carrello: MARZO24 Qui sotto trovate una piccola selezione effettuata da noi con i prodotti tech da non perdere.

Termini e Condizioni

L'iniziativa promozionale per la primavera con extra sconto su eBay è valida fino al 31 marzo 2024 e prevede l'utilizzo del coupon "MARZO24". Lo sconto del 10% si applica solo sui prodotti selezionati, con un massimo di 50€ di sconto per ciascun ordine e con spesa minima di 20€. Il coupon si può utilizzare per 2 volte per ogni utente, quindi lo sconto massimo è pari a 100€. Come detto all'inizio, tutti i prodotti supportano la spedizione gratuita e la Garanzia cliente eBay. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.