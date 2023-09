Offerte eBay per l'Usato Sicuro: 200€ di sconto anche su iPhone e Samsung

L'usato sicuro torna sullo store online eBay! Ci sono infatti prezzi ribassati su molti prodotti, in particolare smartphone Apple, Samsung e OnePlus. L'iniziativa offre uno speciale coupon tramite il quale è possibile ricevere uno sconto del 10% sugli articoli coinvolti nell'iniziativa: il codice può essere utilizzato 2 volte per utente e non può superare i 100€ per singola transazione. Questo significa che, complessivamente, potrete ricevere un risparmio fino a 200€.

Il "coupon" da utilizzare è il seguente:

SMARTPHONEREFURB

Basta inserire il codice al momento del pagamento per riscattarlo, ma attenzione, perché la promozione terminerà il 30 settembre 2023, quindi avete poco tempo per poterne approfittare. Ci sono iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S21 e OnePlus 9 a prezzi mai visti prima: occhio però, perché sono disponibili solo pochissimi pezzi per ciascun prodotto. In ogni caso, tutti gli articoli in sconto sono acquistabili con spedizione gratuita e con la Garanzia cliente eBay.

Per scoprire tutti i prodotti ricondizionati in sconto su eBay basta cliccare su questo indirizzo, mentre a questo link è possibile consultare il regolamento.

