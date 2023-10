iPhone 15 e Dyson a prezzi pazzeschi: è la nuova “Tech Week” di eBay

La nuova promozione di eBay non pensa più all'usato o ai soli smartphone, perché riguarda nomi noti del vasto panorama tech e non solo, il che non può che metterci di buon umore. L'iniziativa prende il nome di "Tech Week" e durerà appunto una settimana, con la scadenza fissata per il 22 ottobre 2023.

Come anticipato, le offerte coinvolgono un gran numero di prodotti e tra questi risaltano due in particolare, cioè iPhone 15 a 869€ e l'aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim Absolute a 549€, ma vale la pena dare un'occhiata anche agli smart TV Samsung. Potete acquistare tutti questi articoli con il supporto della spedizione gratuita e della Garanzia cliente eBay.

Per scoprire tutti i prodotti in promozione su eBay basta cliccare su questo indirizzo. A seguire trovate la nostra selezione delle offerte più golose, insieme al pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram, il modo migliore per rimanere aggiornati sugli affari in giro per il web.

Canale Telegram Offerte