Inizia la Tech Week che dura più di una week: 10 giorni di super sconti su Apple, Dyson e tanto altro

Per scoprire il catalogo completo della Tech Week su eBay basta andare su questa pagina .

Parte oggi la Tech Week , nuova promozione firmata eBay valida per ben 10 giorni a dispetto del nome stesso. Avete tempo fino al 5 maggio 2024 per sfruttare i super sconti sul meglio del catalogo tecnologico dello store online. Non ci sono trucchi, nessun coupon da usare, solo grandi ribassi immediati su ciascun prodotto! Inoltre, per tutti gli acquisti valgono la spedizione gratuita e la Garanzia cliente eBay .

Offerte eBay Tech Week

Con la nuova promozione eBay Tech Week avete a disposizione 10 giorni di super sconti da non perdere. I prodotti in promozione, infatti, sono tanti e di altissima qualità, con ribassi per tutti i gusti e tutte le tasche.

Tra gli smartphone sono presenti Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14 e iPhone 15, ma sono molto convenienti anche il nuovo MacBook Air 2024 con chip M3, i prodotti Dyson, gli smart TV Samsung, LG, Xiaomi e TCL. In più, se siete gamer, fatevi tentare dalle offerte dirette per console gaming come PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch OLED.

Abbiamo scelto per voi i 20 prodotti top da non lasciarsi scappare. Li trovati tutti raccolti nelle liste a seguire, divisi per categoria di prodotto.