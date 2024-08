Galaxy A15 in offerta da Esselunga è l'affare estivo da prendere al volo

Prima di addentrarci nella promozione, a seguire vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno pubblichiamo sconti da non perdere per tutte le categorie di prodotto.

Buone caratteristiche ad un prezzo contenuto

Samsung Galaxy A15 a prima vista sembra un qualunque smartphone dell'azienda coreana della fascia media, e perché no anche fascia alta. È realizzato interamente in plastica, ma al tatto trasmette un'ottima sensazione di qualità. Per quanto riguarda la scheda tecnica, parliamo di un processore Mediatek Helio G99 a 6 nanometri e GPU Mali G57 MC2. Questa CPU, accoppiata a soli 4 GB di RAM, non può fare miracoli, ma riesce comunque ad eseguire i giochi tridimensionali.

Vanta poi tre fotocamere principali: la principale è una 50 megapixel ƒ/1.8, la secondaria una grandangolare da 5 megapixel ƒ/2.2 e infine abbiamo un inutile sensore da 2 megapixel per le macro. Ottimo anche il display, un AMOLED da 6,5 pollici FullHD+ (1080 x 2340 pixel) e un refresh rate a 90 Hz.

Chiudiamo poi con l'autonomia, caratterizzata da una batteria da 5.000 mAh. Il processore non troppo potente ha consumi abbastanza ridotti e questo smartphone nel complesso vi garantirà autonomie decisamente buone.

Se foste interessati allo sconto Esselunga, vi segnaliamo che la promozione per Galaxy A15 vale solo nei punti vendita aderenti all'iniziativa. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale della catena cliccando su questo link.