Galaxy A54 5G in offerta Esselunga è l'affare da non perdere: eccezionale a 299€

Puntuale come un orologio svizzero, Esselunga rinnova l'offerta tech con uno dei telefoni più apprezzati di Samsung: parliamo di Samsung Galaxy A54 5G, disponibile a soli 299€ nella versione da 128 GB di memoria interna. Una cifra davvero conveniente, anche perché lo smartphone in questione è stato lanciato a 499€ nemmeno 12 mesi fa.

La promozione sarà valida solo fino al 24 febbraio 2024 e solo all'interno dei punti vendita aderenti all'iniziativa, quindi non sullo store online. Come dicevamo, si tratta di un prezzo molto buono, anche perché si tratta di un telefono con caratteristiche uniche come l'impermeabilità e il supporto alle eSIM, oltre ad un'ottima qualità costruittiva e al software solido. Per non parlare poi della fotocamera, tra le migliori in assoluto tra i medio gamma.

Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link.

Occhio, perché il sito riporta "Moto E13" come telefono in offerta, ma in realtà si tratta di un refuso che speriamo venga corretto il prima possibile. In ogni caso, se volete acquistare Samsung Galaxy A54 5G direttamente online disponibili su Amazon, potete cliccare sui box in basso.